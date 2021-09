US Open : Kerber scheitert in Duell der Generationen

Zwei 18 Jahre alte Top-Talente beenden die Hoffnungen von Angelique Kerber und Peter Gojowczyk auf das Viertelfinale bei den US Open. Die frühere Weltranglistenerste nimmt das Aus der Titelträume gefasst auf.

New York | Angelique Kerber legte Leylah Fernandez anerkennend die Hand auf die Schulter und wünschte ihrer emotional aufgewühlten Gegnerin viel Glück für das Viertelfinale bei den US Open. Nach dem überraschenden Aus im Duell der Tennis-Generationen gegen die knapp 15 Jahre jüngere Kanadierin fühlte sich die dreimalige Grand-Slam-Siegerin ein wenig in ihre e...

