Basketball-Euroleague : Knappe Niederlage für Alba - Bayern überrascht Mailand

Die Basketballer von Alba Berlin haben in der Euroleague bei Olympiakos Piräus mit 83:87 (42:52) verloren.

Piräus | In einem spannenden und teils spektakulären Spiel waren am Dienstagabend allen voran zu viele vergebene Chancen in der Offensive ausschlaggebend für die knappe Auswärtsniederlage. Top-Scorer der Partie war Oscar da Silva (17 Punkte), der Albas Spiel gemeinsam mit Luke Sikma (9 Punkte, 10 Rebounds, 8 Assists) prägte. Ohne die nach wie vor verletzt f...

