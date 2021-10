DEL-Eishockey : Kölner Haie bezwingen Bremerhaven im Penaltyschießen

Dank Ex-Nationalstürmer Marcel Müller haben die Kölner Haie ihren Abwärtstrend in der Deutschen Eishockey Liga gestoppt.

Neuss | Bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven setzte sich die Mannschaft des ehemaligen Bundestrainers Uwe Krupp mit 3:2 (0:0, 1:2, 1:0) nach Penaltyschießen durch und verhinderte damit die dritte Niederlage in Serie. Mit seinem Überzahltor zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit rettete Marcel Müller die Haie in die Verlängerung. Nach der to...

