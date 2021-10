118. Paris-Roubaix : Kopfsteinpflaster, Regen und deutsche Träume

Nach zweieinhalb Jahren geht es wieder in die Hölle des Nordens. Und dieses Mal könnte es beim Rad-Klassiker Paris-Roubaix besonders hart werden, denn es ist mit Regen zu rechnen. Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen auf Nils Politt.

Compiègne | Nach 903 Tagen hat das Warten ein Ende. Wenn am heutigen Sonntag in Compiègne die 118. Auflage der Kopfsteinpflaster-Tortur Paris-Roubaix gestartet wird, geht die längste Pause des Rennens seit dem Zweiten Weltkrieg zu Ende. 2020 fiel das Rennen wegen der Corona-Pandemie ganz aus, in diesem Jahr musste der eigentliche Frühjahrsklassiker wegen der V...

