Formel 1 in Zandvoort : Kronprinz auf Kurs: Verstappen startet als Erster

Max Verstappen holt sich Startplatz eins für sein Heimspiel. Die niederländischen Formel-1-Fans sind schwer begeistert. Im Zweikampf mit Lewis Hamilton bleibt es aber knapp.

Zandvoort | Die orange Masse tobte - und Max Verstappen lieferte. Angetrieben von zehntausenden niederländischen Fans stürmte der Formel-1-Kronprinz zur Pole Position für sein Heimrennen in Zandvoort. „Was für ein unglaubliches Gefühl“, schwärmte Verstappen nach seiner nervenstarken Darbietung in der Qualifikation. Auf den Tribünen kochte die Stimmung über, in...

