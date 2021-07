Olympia : Lachend zum Schwimm-Karriereende: Heintz nach Aus nicht böse

Philip Heintz hätte frustriert sein können.

Koto City | Oder traurig. Doch er lachte viel nach seinem letzten Rennen auf der ganz großen Schwimm-Bühne. „Als ich so 14, 15 war und mit der Bahn in die Schule gefahren bin, habe ich immer gedacht: Wie cool wäre es, mal Profisportler zu sein“, sagte der 30-Jährige nach seinem Halbfinal-Aus über 200 Meter Lagen in Tokio. „Schade, dass es nie für eine WM- oder...

