Olympiasieger : Langlauf-Star Cologna tritt nach kommendem Winter ab

Der viermalige Langlauf-Olympiasieger Dario Cologna wird nach dem kommenden Winter seine Karriere beenden.

Davos | „Ich wollte die Entscheidung vor dem Saisonstart kommunizieren, damit ich den Kopf frei habe und mich zu 100 Prozent auf meine sportlichen Ziele konzentrieren kann“, wird der 35 Jahre alte Schweizer in einer Mitteilung des Schweizer Skiverbandes zitiert. Cologna hatte bei den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver, 2014 in Sotschi und 2018 in Pyeongcha...

