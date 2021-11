Ski alpin : Lena Dürr führt deutsches Alpin-Quintett in Levi an

Skirennfahrerin Lena Dürr führt das deutsche Aufgebot beim alpinen Weltcup am Wochenende im finnischen Levi an und will ihre gute Form bestätigen.

Sirkka | Neben der Münchnerin, die sich vergangene Saison in die Spitzengruppe vorgearbeitet hatte, gehen Emma Aicher, Andrea Filser, Jessica Hilzinger und Marlene Schmotz im Slalomrennen an den Start. „Mit einem siebten Platz aus Lech im Gepäck kann ich mit Selbstvertrauen voll angreifen“, sagte Dürr laut Mitteilung. In Levi stehen am Samstag und Sonntag (...

