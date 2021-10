Auftakt als Außenseiter : Luitz größte deutsche Ski-Hoffnung in Sölden

Für die Deutschen geht es beim alpinen Saisonstart im Ötztal weniger um Podestplätze als um Punkte für die Olympia-Teilnahme. Stefan Luitz will nach einem aufregenden Sommer auch auf der Piste sein Glück wiederfinden.

Sölden | Die Bühne ist bereitet, die Hauptrollen nehmen aber andere ein. Strahlender Sonnenschein wird erwartet, wenn die alpinen Ski-Asse in Sölden an diesem Wochenende in die neue Saison starten. Das Technik-Quintett des Deutschen Skiverbandes (DSV) dürfte vorrangig um wichtige Punkte für die Olympia-Teilnahme und weniger um die Podestplätze fahren. Es is...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.