US-Baseball : MLB: Astros gewinnen Spiel fünf der World Series

Die Atlanta Braves haben die erste Chance auf die Meisterschaft vergeben und das fünfte Spiel der World Series gegen die Houston Astros 5:9 verloren.

Atlanta | In der Finalserie der Major League Baseball steht es vor der sechsten Partie am Dienstagabend (Ortszeit) nun 3:2 für die Braves, die auf den ersten Titelgewinn seit 1995 hoffen und dafür noch einen weiteren Sieg brauchen. Vor den eigenen Fans im Truist Park ging Atlanta schon im ersten Inning durch einen sogenannten Grand Slam 4:0 in Führung. Bei e...

