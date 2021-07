Sommerspiele in Japan : Macron fährt zur Olympia-Eröffnungsfeier nach Tokio

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron wird am Freitag im Rahmen eines zweitägigen Japan-Besuches an der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio teilnehmen.

Paris | Wie Kreise des Pariser Präsidialamtes berichteten, wolle der 43-Jährige die französische Olympia-Mannschaft und das örtliche Organisationskomitee unterstützen. Zudem zeige der Besuch, dass Frankreich hinter den Spielen stehe - Paris wird 2024 Austragungsort der Sommerspiele sein. Die Eröffnungsfeier findet wegen Corona bis auf einige Offizielle und...

