US Open : „Meine Seele berührt“: Djokovics Grand-Slam-Träume zerplatzt

Die meisten der 25.703 Zuschauer im Arthur Ashe Stadium wollen dabei sein, wenn Novak Djokovic Tennis-Geschichte schreibt. 27 Siege hat er bei den Majors des Jahres 2021 angehäuft, einer fehlt noch.

New York | Novak Djokovic saß umgeben von 25.703 Zuschauern im größten Tennis-Stadion der Welt auf seiner Bank und heulte in sein Handtuch. Das US-Open-Finale gegen Daniil Medwedew hatte er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht endgültig verloren, aber der 34-Jährige konnte schon vor dem letzten Ballwechsel nicht mehr. Kurz darauf waren mit dem 4:6, 4:6, 4:6 am ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.