Formel 1 : Mercedes-Pilot Bottas erobert Pole Position in Mexiko

Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas hat sich überraschend den besten Startplatz für das Formel-1-Rennen in Mexiko gesichert.

Iztacalco | Der Finne holte sich in der Qualifikation auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez die Pole Position vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton. Der favorisierte WM-Spitzenreiter Max Verstappen musste sich im Red Bull mit dem dritten Platz begnügen. Vor dem fünftletzten Saisonlauf am Sonntag (20.00 Uhr/Sky) hat Verstappen in der Gesamtwertung zwölf Punkte ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.