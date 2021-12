Saisonfinale der Formel 1 : Mercedes hat wegen möglicher Berufung 96 Stunden Zeit

Mercedes hat bis zum 16. Dezember Zeit, um in die Berufung gegen die abgewiesenen Proteste nach dem umstrittenen Formel-1-Finale zu gehen.

Abu Dhabi | 96 Stunden würden dem Team bleiben, bestätigte ein Sprecher. In der Disziplinar- und Rechtsordnung des Automobilweltverbandes ist die Frist unter Artikel 10.3.1 a) geregelt. Die Silberpfeile hatten am Sonntag ihre Absicht hinterlegt, was formal erforderlich ist, um die Chancen auf eine Berufung gegen ein Urteil der Rennkommissare zu wahren. Merc...

