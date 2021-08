Konzentration auf Formel 1 : Mercedes zieht sich 2022 aus der Formel E zurück

Nach Audi und BMW wird sich auch Weltmeister Mercedes aus der Formel E zurückziehen.

Stuttgart | Der Autobauer verkündete das Ende seines Engagements in der vollelektrischen Rennserie nach der kommenden Saison. Werksseitig will sich Mercedes dann voll auf die Formel 1 als „Entwicklungslabor“ für die Serienproduktion konzentrieren, wie es in der Mitteilung hieß. Erst am vergangenen Wochenende hatte sich der Hersteller mit Nyck de Vries die WM-T...

