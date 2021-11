Ermittlungen nach Tierquälerei : Moderner Fünfkampf nach den Olympischen Spielen 2024 ohne Reiten

"Hau mal richtig drauf". Mit diesen Worten forderte Bundestrainerin Kim Raisner Reiterin Annika Schleu auf, ihr Pferd beim Fünfkampf in Tokio noch mehr zu züchtigen – diese Szene hat nun weitreichende Konsequenzen.

Berlin | Der Moderne Fünfkampf soll nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris ohne Reiten stattfinden. Das hat der Weltverband UIPM vor seiner Mitgliederversammlung Ende November am Donnerstag beschlossen. Damit zieht der Verband die Konsequenzen aus den Vorfällen bei den Olympischen Spiele in Tokio. Dort hatte die Deutsche Annika Schleu für großes Aufsehen u...

