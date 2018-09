NFL 2018/19 live im Free-TV : So sehen Sie die NFL 2018 live im TV und Live-Stream

Hier erfahren Sie, wie Sie die NFL 2018 live im TV und Live-Stream mitverfolgen können.

von Christopher Bredow

04. September 2018, 17:23 Uhr

Hamburg | Die lange NFL-Pause ist vorbei: Am 6. September 2018 startet die NFL in die neue Regular Season 2018/19. Los geht es dann mit dem Season-Kickoff zwischen den Atlanta Falcons und den Philadelphia Eagles. Ab dem 9. September 2018 ist dann wieder jeden Sonntag Zeit für Football, bevor am 3. Februar 2019 der Super Bowl LIII stattfindet. So sehen Sie die NFL 2018 live im TV und Livestream.

NFL 2018/19 live im TV und Live-Stream: Football live auf ProSieben

American Football erfreut sich auch in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Nachdem der Privatsender ProSieben die Live-Übertragungen der NFL in den vergangenen Jahren immer weiter ausbaute, wird auch die NFL 2018/19 wieder umfangreich im Fernsehen begleitet. Wie gewohnt werden jeden Sonntag auf ProSieben, ProSieben Maxx und ran.de drei ausgewählte Spiele der NFL live im TV und Live-Stream gezeigt. (Lesen Sie hier: Protest gegen Rassismus - NFL bestraft Knien bei der Hymne.)

Eröffnet wird die neue Regular Season in der Nacht vom 6. auf den 7. September 2018. Ab 2.05 Uhr findet das Eröffnungsspiel der Atlanta Falcons at Philadelphia Eagles statt. ProSieben überträgt den Season-Kickoff live im TV und Livestream. Mit dem gewohnten Programm geht es dann ab Sonntag, 9. September 2018, los. Dann zeigt ProSieben Maxx jeden Sonntag ab 19 Uhr zwei Spiele der NFL live im TV und Livestream. An diesem Sonntag werden die Spiele Houston Texans at New England Patriots und Seattle Seahawks at Denver Broncos live im Free-TV übertragen. Zudem läuft auf ran.de die Partie San Francisco 49ers at Minnesota Vikings live im Stream. (Lesen Sie hier: Rekordvertrag für NFL-Quarterback Aaron Rodgers.)

NFL live im TV und Live-Stream am Sonntag, 9. September 2018:

Ab 19 Uhr: Houston Texans at New England Patriots live auf ProSieben Maxx und im Stream auf ran.de

live auf ProSieben Maxx und im Stream auf ran.de Ab 19 Uhr: San Francisco 49ers at Minnesota Vikings live im Stream auf ran.de

live im Stream auf ran.de Ab 22.15 Uhr: Seattle Seahawks at Denver Broncos live auf ProSieben Maxx und im Stream auf ran.de

NFL live im TV und Livestream: ProSieben Maxx zeigt Football live

Wenngleich ProSieben ausgewählte Spiele der NFL live im TV zeigt, bleibt der Spartensender ProSieben Maxx die Hauptadresse für American Football live im deutschen Fernsehen. Nach dem Motto "jeden verdammten Sonntag" hat sich in den vergangenen Jahren eine immer stärkere Community rund um die NFL gebildet. (Lesen Sie hier: Heldenmärchen im Super Bowl 2018 - Philadelphia Eagles entthronen New England Patriots.)

ProSieben Maxx begleitet die NFL in der Regular Season ab dem 9. September 2018 daher jeden Sonntag ab 18.30 Uhr zunächst mit dem Magazin "#ranNFLsüchtig", bevor ab 19 Uhr dann immer zwei NFL-Spiele live im Free-TV zu sehen sind. Mit "Touchdown" bringt ProSieben Maxx zudem ein neues NFL-Magazin an den Start, das jeden Freitag ab 19.45 Uhr ausgestrahlt wird. Die NFL-Saison 2018/19 endet am Sonntag, 3. Februar 2019, mit dem Super Bowl LIII. Durch die Live-Übertragungen führen unter anderem Patrick "Coach" Esume, Jan Stecker, Uwe Morawe, Roman Motzkus sowie der Ex-Footballspieler Markus Kuhn. Der "Netman" Christoph "Icke" Dommisch hat zudem wie immer die Aktivitäten der Football-Fans in den sozialen Netzwerken im Blick.