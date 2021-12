American Football : NFL: Colts bezwingen Patriots und liegen auf Playoff-Kurs

Die Indianapolis Colts haben einen großen Schritt in Richtung Playoffs in der nordamerikanischen Football-Liga NFL gemacht.

Indianapolis | Sie gewannen mit 27:17 gegen die New England Patriots mit dem deutschen Profi Jakob Johnson, die in der AFC East mit neun Siegen aus 14 Spielen weiter an der Spitze liegen. Die Colts sind Zweiter in der AFC-South-Division. Schon nach dem ersten Viertel stand es 14:0 für die Colts. Bis zur Halbzeit kam noch ein Field Goal hinzu. Die Patriots meldete...

