American Football : NFL-Profi Johnson: „Diskussionszeit über Corona ist vorbei“

Trotz der Coronainfektion von Football-Superstar Aaron Rodgers von den Green Bay Packers und dessen umstrittenen Impf-Aussagen sieht der Stuttgarter NFL-Profi Jakob Johnson in Corona kein großes Thema mehr.

Foxborough | „Die Diskussionszeit über Corona ist wirklich vorbei. Jeder hat mittlerweile seine Entscheidung getroffen. Und die meisten sind geimpft“, sagte der 26 Jahre alte Spieler der New England Patriots in einer Online-Medienrunde. „Die NFL hat klare Regeln, an die sich einfach jeder halten muss.“ Er werfe niemandem etwas vor, der sich entscheidet, sich ni...

