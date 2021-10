American Football : NFL: Saints profitieren von schwacher Offensive der Seahawks

Dank Alvin Kamara haben die New Orleans Saints ihre Hoffnungen auf eine Teilnahme an den Playoffs der nordamerikanischen Football-Liga NFL gewahrt.

Seattle | Beim 13:10 bei den Seattle Seahawks, bei denen unter anderem Quarterback Russell Wilson verletzungsbedingt fehlte, führte Kamara seine Mannschaft mit einem Touchdown und 179 Yards an. Während die Seahawks mit ihrer fünften Niederlage den schlechtesten Saisonstart seit 2011 perfekt machten, klettert New Orleans auf den zweiten Platz in der NFC-South...

