Eishockey : NHL: Minnesota Wild gewinnen gegen Titelverteidiger

Die Minnesota Wild haben ihr Heimspiel gegen NHL-Titelverteidiger Tampa Bay Lightning gewonnen und sind weiter eines der formstärksten Teams der Liga.

Saint Paul | Beim 4:2 steuerte der Augsburger Nico Sturm die Vorlage zum Führungstreffer durch Nick Bjugstad bei und kommt nun auf fünf Assists in dieser Spielzeit. Die Wild stehen mit 15 Siegen in 21 Spielen an der Spitze ihrer Division und sind derzeit klar auf Playoff-Kurs. Für die Gäste aus Florida war es die fünfte Saisonniederlage in der regulären Spielzeit....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.