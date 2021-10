Titelkämpfe in Oslo : Nach Halbfinal-Niederlage: Lehr kämpft um WM-Bronze

Freistilringer Horst Lehr kämpft bei den Weltmeisterschaften in Oslo um die Bronzemedaille.

Oslo | Der 21-Jährige unterlag dem amerikanischen Olympia-Dritten Thomas Gilman in einem spektakulären Halbfinal-Duell mit 5:15. Zuvor hatte er sich in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm erst gegen den Ukrainer Roman Hutsuliak und dann gegen den Aserbaidschaner Afghan Chaschalow durchgesetzt. Sein kleines Finale bestreitet der 21-Jährige nun am Montagabend....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.