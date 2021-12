Corona-Pandemie : Nach heftiger Peking-Kritik der Rodler: IOC will nachbessern

Bangen Blicks schauen viele Sportler und Sportlerinnen nach Peking. Die bisherigen Erfahrungen schrecken ab, hindern an der konzentrierten Ausübung ihrer Sportart. Zudem wehren sich die Athleten gegen Ansichten, sie könnten die Lage in China ändern.

Peking | Rodlerin Natalie Geisenberger berichtete IOC-Präsident Thomas Bach persönlich von ihren bedrückenden Erfahrungen mit der Isolation in Peking. „Weder Natalie noch die anderen Athleten sollten sich jetzt davon beeinflussen lassen, was bei diesen Test-Events an Regime an Anti-Covid da war, sondern sollten darauf vertrauen, dass alle diese Fragen anges...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.