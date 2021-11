Deutscher Fußball-Bund : Neuendorf bereit zur Kandidatur als DFB-Präsident

Bernd Neuendorf will sich im März zur Wahl als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes stellen.

Frankfurt am Main | Seine Bereitschaft dazu erklärte der Präsident des Verbandes Mittelrhein (FVM) bei der Konferenz der Regional- und Landesverbandspräsidenten in Frankfurt/Main. „Ich habe in den letzten Wochen sehr viel Zuspruch erhalten. Das hat mich bestärkt, für dieses wichtige und verantwortungsvolle Amt zu kandidieren“, sagte der 60-jährige Neuendorf, der umgeh...

