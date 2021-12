Werteverfall : Neureuther sorgt sich „um die olympische Idee“

Kurz vor den Winterspielen in Peking hat der frühere Skirennfahrer Felix Neureuther einen Werteverfall im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen angeprangert und das Internationale Olympische Komitee (IOC) scharf kritisiert.

Lausanne | Er mache sich „sehr große Sorgen“ um die olympische Idee, die in den vergangenen Jahrzehnten viele Menschen zum Sport gebracht und große Emotionen ausgelöst habe, sagte Neureuther in einem Podcast der ARD-„Sportschau“. Er fürchte, dass viele Menschen die Spiele in Zukunft nicht mehr so begeistert wahrnehmen könnten wie in der Vergangenheit. „Das werde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.