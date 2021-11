NBA : Niederlagenserie nagt an Theis: „Sehr schlechte Phase“

Am deutschen Basketball-Nationalspieler Daniel Theis gehen die zahlreichen Niederlagen seiner Houston Rockets in der nordamerikanischen Profiliga NBA nicht spurlos vorbei.

Houston | „Es gibt Tage, an denen es schwerer ist als an anderen. Da ist man auch mal sehr frustriert. Wir sind gerade in einer sehr schlechten Phase mit all den Niederlagen“, sagte der 29 Jahre alte Theis in einem Interview bei Spox. Die Texaner sind mit einem Sieg und 14 Niederlagen derzeit das mit Abstand schlechteste Team in der NBA. Ohne den im Januar a...

