Olympische Spiele : Nordkorea strahlt verspätet Olympia-Bilder aus

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben die ersten Bilder von Wettkämpfen der Olympischen Spiele in Tokio erst zwei Tage nach der Schlussfeier ausgestrahlt.

Seoul | Am vergangenen Dienstag habe die zentrale Fernsehstation des Nachbarlandes zunächst in verkürzter Fassung die Fußballpartie zwischen den Olympia-Frauenmannschaften Großbritanniens und Chiles (2:0) gezeigt, sagte eine Sprecherin des Vereinigungsministeriums in Seoul. Es folgte demnach das Match zwischen den Frauenteams aus Brasilien und China (5:0). Be...

