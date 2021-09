WM in Flandern : Norweger Hagenes Rad-Weltmeister der Junioren

Der norwegische Radsportler Per Strand Hagenes hat das WM-Straßenrennen der Junioren in Flandern gewonnen.

Löwen | Nach 121,4 Kilometern mit Start und Ziel in Löwen setzte sich der 18-Jährige nach einer Soloattacke in der finalen Phase des Rennens mit einem Vorsprung von 19 Sekunden durch. Silber holte sich der Franzose Romain Gregoire, Bronze ging an den Esten Madis Mihkels. Die Athleten des Bund Deutscher Radfahrers mussten sich geschlagen geben. Luis-Joe Lüh...

