Nach 21 Spielzeiten in Dallas : Nowitzki spricht von Karriereende nach der Saison

Der NBA-Star aus Würzburg ist sich zwar noch nicht sicher, tendiert aber zu einem Abschied nach der laufenden Saison.

von dpa

02. Februar 2019, 09:25 Uhr

Dallas | Basketball-Superstar Dirk Nowitzki tendiert derzeit zu einem Karriereende nach der aktuellen NBA-Spielzeit. "Ich wollte sehen, wie diese Saison läuft, mit meiner Familie reden und dann eine Entscheidung treffen", sagte der 40-Jährige am Freitag (Ortszeit) in einem ESPN-Podcast. "So wie es jetzt läuft, neige ich dazu, aber wir werden sehen, wie die letzten Spiele laufen."

Nach einer Entzündung in Folge einer Knöchel-Operation konnte Nowitzki erst Mitte Dezember in seine 21. Saison für die Dallas Mavericks starten. Aktuell kommt der Würzburger langsam besser in Schwung, erzielte zuletzt mit 14 Punkten eine persönliche Saison-Bestleistung.

"Es war hart, aber in den vergangenen Wochen gab es ein paar Fortschritte, ich konnte es etwas mehr genießen", sagte Nowitzki. "Aber insgesamt ist die Saison frustrierend." Die Mavericks liegen derzeit deutlich hinter den Playoffrängen in der Western Conference.