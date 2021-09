Weitsprung-Star : Olympiasiegerin Mihambo wird „Sportlerin mit Herz“

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo wird beim 39.

Frankfurt am Main | Deutschen Sportpresseball am 6. November in Frankfurt als „Sportlerin mit Herz“ ausgezeichnet. Das gaben die Organisatoren bei einer Pressekonferenz im Veranstaltungsort Alte Oper bekannt. Man ehre damit das soziale Engagement der 27-Jährigen von der LG Kurpfalz, erklärte Jörg Müller, Geschäftsführer der Agentur Metropress, die das Event für den Ve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.