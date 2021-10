DOSB-Akademie : Olympiasiegerinnen Pechstein und Vogel starten Studium

Deutschlands erfolgreichste Winter-Olympionikin Claudia Pechstein und Radsport-Olympiasiegerin Kristina Vogel starten am 25. Oktober ihre Diplom-Trainer-Ausbildung an der Trainerakademie des Deutschen Olympischen Sportbundes in Köln.

Köln | „Claudia hat immer gesagt, dass sie gern als Trainerin arbeiten würde. Der Zeitpunkt ist fest eingeplant“, bestätigte Matthias Große, der Präsident der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) und Lebensgefährte von Pechstein, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die 49 Jahre alte Pechstein hat sich zum Ziel gesetzt, sich al...

