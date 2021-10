2022 in China : Olympisches Feuer für Winterspiele in Peking eingetroffen

Das olympische Feuer für die Winterspiele 2022 ist in Peking eingetroffen.

Athina | Wie Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, landete ein Flugzeug mit der Flamme an Bord in der chinesischen Hauptstadt. Demnach ist eine Begrüßungszeremonie am Pekinger Olympiaturm in der Nähe des Nationalstadions geplant. Die Flamme war am Vortag in Athen an das chinesische Organisationskomitee übergeben worden. Das Zeremoniell wur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.