Olympia : „Papa“ Rauhes letzte Gold-Fahrt: „Krönender Abschluss“

Nach über zwei Jahrzehnten in der Weltklasse verabschiedet sich Deutschlands erfolgreichster Kanute Rauhe mit Gold im Kajak-Vierer. Das Flaggschiff ist wie in Rio 2016 nicht zu schlagen.

Koto City | Auch bei der Siegerehrung gab Deutschlands erfolgreichster Kanute Ronny Rauhe den Ton an. Auf sein Kommando fasste sich der Kajak-Vierer nach dem Olympia-Triumph in Tokio an den Händen und sprang glückselig auf das Podium. Nach seinem letzten großen Rennen hängte der 39-Jährige den Team-Kollegen Max Rendschmidt, Tom Liebscher und Max Lemke die Gold...

