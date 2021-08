Eisschnelllauf-Olympiasiegerin : Pechstein: Spagat zwischen Vorbereitung und Wahlkampf

Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein will sich trotz ihrer Vorbereitung auf die Olympischen Winterspiele in Peking ab September auf den Bundestags-Wahlkampf in Berlin konzentrieren.

Berlin | „Ich möchte mich meinen Wählern ja zeigen. Der Spagat zwischen Olympia-Vorbereitung und Wahlkampf ist nicht einfach. Das war von vornherein klar“, sagte die 49-Jährige im Interview der „Berliner Morgenpost“. Pechstein tritt in Treptow-Köpenick für die CDU als Bundestagskandidatin an. Ihr Schwerpunkt bei den Themen sei der Sport, „also Spitzen-, Lei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.