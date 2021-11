Eisschnelllauf : Pechstein bangt um Olympia-Start über 5000 Meter

Eisschnellläuferin Claudia Pechstein hat im Kampf um ihre achte Olympia-Teilnahme einen weiteren Rückschlag erlitten.

Stavanger | Beim Weltcup im norwegischen Stavanger kam die 49-Jährige auf ihrer Paradestrecke über 5000 Meter in der B-Gruppe in 7:10,778 Minuten nicht über den siebten Platz hinaus. „Es wäre schöner gewesen, wenn sie weiter vorn gewesen wäre“, sagte Bundestrainer Helge Jasch. Während sich die Niederländerin Irene Schouten als Siegerin der A-Gruppe in 6:52,837...

