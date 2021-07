Olympische Winterspiele : Peking 2022: Britisches Unterhaus für diplomatischen Boykott

Das britische Unterhaus hat einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 gefordert.

London | Das Ereignis solle nicht in einem Land stattfinden, dessen Regierung glaubhaft Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen würden, heißt es in dem Beschluss. Daher sollte die Regierung Einladungen für einen Besuch der Spiele ablehnen, solange Peking nicht die „Gräueltaten“ gegen die muslimische Minderheit der Uiguren in der nordwestchinesischen Provinz ...

