Tennis : Petkovic beim WTA-Turnier in Rumänien im Viertelfinale

Andrea Petkovic hat beim Damentennis-Turnier in Cluj-Napoca das Viertelfinale erreicht.

Cluj-Napoca | Die 33 Jahre alte Darmstädterin gewann 6:4, 6:3 gegen die Rumänin Jacqueline Cristian, die in der Weltrangliste auf Platz 149 geführt wird. Petkovic ist bei der WTA-Veranstaltung an Nummer zwei gesetzt. Die einstige Top-Ten-Spielerin gehört als 91. der Weltrangliste inzwischen wieder zu den besten 100. Das Sandplatzturnier in Cluj-Napoca ist mit gu...

