WTA-Turnier : Petkovic erreicht Finale in Cluj-Napoca

Andrea Petkovic hat ihr zweites Tennis-Finale in diesem Jahr erreicht.

Cluj-Napoca | Nach dem Endspiel-Einzug zuletzt in Hamburg steht die 33 Jahre alte Darmstädterin nun auch im Finale im rumänischen Cluj-Napoca. Dort hat die einstige Top-Ten-Spielerin an diesem Sonntag erneut die Chance auf ihren ersten Turniersieg seit sechseinhalb Jahren. Die Weltranglisten-91. siegte im Halbfinale am Samstag 6:4, 6:2 gegen die Serbin Aleksandra K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.