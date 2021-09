Tennis-Grand-Slam-Turnier : Petkovic scheidet bei US Open gegen Muguruza aus

Tennisspielerin Andrea Petkovic wollte in der zweiten Runde der US Open für eine Überraschung sorgen, verliert aber gegen die Top-Ten-Spielerin Garbiñe Muguruza in zwei Sätzen.

New York | Eine frühere Wimbledonsiegerin war für Andrea Petkovic bei den US Open dann doch zu stark. Die hessische Tennisspielerin musste sich in einem gutklassigen Zweitrundenmatch der Spanierin Garbiñe Muguruza 4:6, 2:6 geschlagen geben. Nach 1:29 Stunden verabschiedete sich die Darmstädterin aus dem Grand-Slam-Turnier in New York. Petkovic, die am 9. Sept...

