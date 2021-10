Pferdesport : Platz fünf für Springreiter Deußer in Lyon

Springreiter Daniel Deußer hat beim Weltcup-Springen im französischen Lyon als bester Deutscher den fünften Platz belegt.

Chassieu | Mit seiner Olympiastute von Tokio, Killer Queen, qualifizierte sich der 40-Jährige (Mechelen/Belgien) als einziger von vier deutschen Startern für das Stechen. Im Stechparcours leistete sich der Weltcup-Finalsieger von 2014 allerdings einen Abwurf. Der Sieg in Lyon ging zum dritten Mal in Serie an den Schweizer Martin Fuchs. Der Vize-Europameister ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.