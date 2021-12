Skispringen : Preisgeld für Vierschanzentournee-Sieger wird verfünffacht

Der Sieger der Vierschanzentournee wird künftig deutlich mehr Preisgeld bekommen als bisher.

Oberstdorf | Bei der Jubiläumsausgabe in diesem Winter gibt es 100.000 Schweizer Franken (etwa 96.000 Euro) für den Gesamtsieger des Events in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen. Bisher betrug das Preisgeld für den besten Tournee-Skispringer 20.000 Franken, also lediglich ein Fünftel. „Toll, dass wir mit der 70. Tournee in eine neue Pr...

