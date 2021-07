ATP-Tennis : Pütz/Venus gewinnen Doppel bei Hamburger Turnier

Der deutsche Olympia-Starter Tim Pütz und sein neuseeländischer Partner Michael Venus haben die Doppel-Konkurrenz beim ATP-Tennisturnier in Hamburg gewonnen.

Hamburg | Das Duo siegte gegen die favorisierten Kevin Krawietz aus München und Horia Tecau aus Rumänien mit 6:3, 6:7 (3:7), 10:8. Bei den Olympischen Spielen in Tokio werden Pütz und Krawietz in wenigen Tagen gemeinsam als Doppel antreten. Am Montag fliegen beide nach Japan. Der zweimalige French-Open-Sieger Krawietz muss auf seinen etatmäßigen Partner Andr...

