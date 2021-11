ATP-Turnier : Pütz gewinnt Doppel-Titel in Paris

Zweieinhalb Wochen vor Beginn der Davis-Cup-Endrunde zeigt sich Doppelspezialist Tim Pütz in Topform.

Paris | An der Seite seines neuseeländischen Tennis-Partners Michael Venus gewann der 33-Jährige den Titel beim Masters-1000-Event in Paris. Im Finale setzten sich Pütz und Venus gegen das französische Duo Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut im Match-Tiebreak mit 6:3, 6:7 (4:7), 11:9 durch. Pütz bleibt damit in Endspielen ungeschlagen. Es war der sechs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.