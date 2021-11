Eishockey : Red Wings und Wild gewinnen in NHL noch nach Rückständen

Eine erneut starke Leistung von Torwart Thomas Greiss hat den Detroit Red Wings den dritten Heimsieg der NHL-Saison ermöglicht.

Detroit | Beim 5:2 gegen die Vegas Golden Knights parierte der 35-Jährige am Sonntag (Ortszeit) 38 Schüsse auf sein Tor. Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider blieb einen Tag nach seinem ersten NHL-Treffer ohne direkte Torbeteiligung. Der Verteidiger hatte in seinen fast 23 Minuten auf dem Eis aber eine positive Bilanz und seinen Anteil am Sieg nach frühem Rü...

