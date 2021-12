Leichtathletik : Reh holt EM-Bronze im Cross - Silber für Team

Alina Reh ist bei den Cross-Europameisterschaften zu Bronze gelaufen, Konstanze Klosterhalfen hat dagegen eine lange Zeit möglich scheinende Medaille verpasst.

Dublin | Klosterhalfen landete in Dublin auf Rang fünf, nachdem sie bis anderthalb Runden vor Schluss in der Spitzengruppe lief und sogar Aussichten auf den Titel zu haben schien. Am Ende konnte die Olympia-Achte über 10.000 Meter der siegreichen Norwegerin Karoline Bjerkeli Grövdal und Meraf Bahta aus Schweden nicht mehr folgen und fiel zurück. Reh vom SCC...

