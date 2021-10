Titelkämpfe in Oslo : Ringerin Hemmer hat WM-Silber sicher - Lehr feiert Bronze

Ringerin Nina Hemmer hat bei den Weltmeisterschaften in Oslo überraschend das Finale erreicht und mindestens Silber sicher.

Oslo | Die 28-Jährige besiegte im Halbfinale der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm die Inderin Pinki Pinki mit 8:6. Kurz danach beendete Horst Lehr die Durststrecke der deutschen Freistil-Männer und holte mit Bronze in der Klasse bis 57 Kilogramm die erste WM-Medaille seit 22 Jahren. In einem spektakulären Halbfinal-Kampf lag Hemmer zunächst mit 4:0 in F...

