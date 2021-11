Olympia-Tests in Peking : Rodel-Ass Arlt gibt nach positivem Corona-Test Entwarnung

Der viermalige Rodel-Olympiasieger Tobias Arlt ist bei den Olympia-Tests in Peking positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Peking | Das teilten die Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt am Donnerstag auf ihrer gemeinsamen Instagram-Seite mit. Später habe sich das positive Ergebnis aber nicht bestätigt. „Am 16.11. hatte Tobi A. einen positiven Corona-Test. Wir konnten somit in den letzten zwei Tagen nicht an den Start gehen und haben dadurch einige Läufe verloren. Zum Glück ...

