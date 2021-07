Nach heftigem Unwetter : Rodel-Weltcup vom Königssee nach Winterberg verlegt

Der Rennrodel-Weltcup am 1.

Winterberg | und 2. Januar am Königssee wird nach Winterberg verlegt. Nach der schweren Zerstörung durch die Überflutung sind die Schäden an der Eisbahn in Schönau so groß, dass der Betrieb für mindestens ein Jahr nicht möglich ist. Nach einem Beschluss der Exekutive des Internationalen Rennrodelverbandes FIL soll der sechste Weltcup der olympischen Saison dahe...

