Dementi seiner Sprecherin : Rücktritt wegen sexuellen Übergriffs? Conor McGregor wehrt sich

Der Rücktritt von UFC-Star McGregor habe nichts mit einem angeblichen sexuellen Übergriff zu tun, sagt seine Sprecherin.

von dpa

27. März 2019, 08:45 Uhr

New York | Der irische Käfigkämpfer Conor McGregor (30) weist jeden Zusammenhang zwischen seinem Rückzug und Berichten über Ermittlungen gegen ihn wegen eines angeblichen sexuellen Übergriffs zurück. "Diese Geschichte zirkuliert schon eine Weile, und es ist unklar, warum jetzt darüber berichtet wird", sagte seine Sprecherin in einem Statement, das sie am späten Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur zukommen ließ. "Die Annahme, dass die heutige Bekanntmachung, Conor werde sich zur Ruhe setzen, mit diesem Gerücht zusammenhängt, ist völlig falsch."

Die "New York Times" hatte am Dienstag berichtet, dass die Polizei in Irland ermittele. Dabei gehe es um den Vorwurf, McGregor sei im Dezember sexuell übergriffig geworden. Laut dem "New York Times"-Bericht wurde McGregor im Januar festgenommen, verhört und dann wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen liefen noch. Die Zeitung berief sich auf vier nicht namentlich genannte Personen, die mit der Untersuchung zu tun haben.

McGregor hatte am Montag auf Twitter geschrieben: "Ich schließe mich nun meinen ehemaligen Partnern an, die sich bereits im Ruhestand befinden." Der 30-Jährige ist der Megastar der Ultimate Fighting Championship (UFC).