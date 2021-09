WNBA : Sabally gibt Comeback und schafft Playoff-Qualifikation

Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally ist nach langer Verletzungspause ein starkes Comeback im Trikot der Dallas Wings gelungen.

Arlington | Beim 77:76 gegen die New York Liberty kam die 23 Jahre alte Berlinerin auf 13 Punkte und traf den entscheidenden letzten Korb zum Sieg, der dem Team die erste Playoff-Teilnahme in der WNBA seit drei Jahren sicherte. „Ich fühle mich gut und bin froh, dass wir den Job erledigt haben. Dass wir gewonnen haben und in den Playoffs sind“, sagte Sabally. „Wir...

